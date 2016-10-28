В Україні оголосили штормове попередження на 29 жовтня

У суботу, 29 жовтня, у більшості областей України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

В Україні 29 жовтня очікується сильний вітер / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"29 жовтня в Україні, крім Закарпатської та Донецької областей, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних на півдні України температура підніметься до +13°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.