В Україні оголосили штормове попередження на 29 жовтня
У суботу, 29 жовтня, у більшості областей України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, на вихідних пройдуть дощі
"29 жовтня в Україні, крім Закарпатської та Донецької областей, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.
"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на вихідних на півдні України температура підніметься до +13°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +18°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+30°... +17°
-
Житомир+29°... +19°
-
Запоріжжя+31°... +19°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+30°... +20°
-
Кіровоград+31°... +18°
-
Луганськ+31°... +15°
-
Луцьк+29°... +16°
-
Львів+28°... +14°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+30°... +19°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+32°... +17°
-
Суми+27°... +16°
-
Тернопіль+28°... +17°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+32°... +20°
-
Хмельницький+28°... +18°
-
Черкаси+30°... +19°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+29°... +18°
Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 77 %
Тиск: 748 мм
Вітер: 4.1 м/с
Ймовірність опадів: 47 %
Схід: 05:44
Захід 20:38
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин