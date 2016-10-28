В Алабамі вирує масштабна лісова пожежа

15:32, 28 жовтня 2016
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В американському штаті Алабама встановилася посуха, яка сприяє виникненню лісових пожеж.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє whnt.com.

За останніми даними, на 70% території штату встановилася "серйозна" засуха.

Поряд з Лос-Анджелесом вирує лісова пожежа (відео)

Такі умови сприяють швидкому поширенню лісової пожежі, яка почалася минулими вихідними. Вогонь вже охопив понад 210 га лісу, у тому числі 40 га згоріло лише за середу, 26 жовтня.

За попередніми даними, пожежа почалася через непогашене багаття.

Нагадаємо, лісова пожежа в американському штаті Колорадо, яка розпочалася у понеділок, 17 жовтня, знищила кілька будівель.

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