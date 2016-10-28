В Алабамі вирує масштабна лісова пожежа
В американському штаті Алабама встановилася посуха, яка сприяє виникненню лісових пожеж.
Про це повідомляє whnt.com.
За останніми даними, на 70% території штату встановилася "серйозна" засуха.
Поряд з Лос-Анджелесом вирує лісова пожежа (відео)
Такі умови сприяють швидкому поширенню лісової пожежі, яка почалася минулими вихідними. Вогонь вже охопив понад 210 га лісу, у тому числі 40 га згоріло лише за середу, 26 жовтня.
За попередніми даними, пожежа почалася через непогашене багаття.
Нагадаємо, лісова пожежа в американському штаті Колорадо, яка розпочалася у понеділок, 17 жовтня, знищила кілька будівель.
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