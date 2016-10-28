За дві доби в Італії зафіксовано понад 550 підземних поштовхів

Близько 550 підземних поштовхів зареєстровані в центральній Італії з вечора 26 жовтня, коли стався землетрус магнітудою 5,4.

Наслідки землетрусу в Італії / REUTERS

Про це повідомили представники Національного інституту геофізики і вулканології, передає "РИА Новости".

Сильний землетрус стався в центральній Італії ввечері 26 жовтня, його епіцентр знаходився в провінції Мачерата. До ранку 27 жовтня була зареєстрована серія поштовхів магнітудою 4-5,9.

Читайте також Біля берегів Чилі стався землетрус

Наголошується, що тільки минулої ночі на Апеннінах були зафіксовані більше ста коливань земної поверхні, найсильніше з магнитудою 3,5.

У результаті землетрусу серйозні руйнування відбулися в багатьох населених пунктах центральної Італії, особливо в провінції Мачерата. Там без даху над головою залишилися близько 5 тис. людей, багатьох з яких зараз розселяють по місцевим готелям.

Раніше повідомлялося, що уряд Італії виділить з бюджету 40 мільйонів євро для ліквідації наслідків землетрусу.