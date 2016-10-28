У суботу в столиці очікуються сильні пориви вітру

20:52, 28 жовтня 2016
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За прогнозом Українського гідрометцентру, завтра, 29 жовтня, в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

люди.до.Великобританія
Сильний вітер / dailymail.co.uk

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міськдержадміністрації.

В Україні оголосили штормове попередження на 29 жовтня

Крім того, 29 жовтня у столиці буде хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий дощ. Температура вночі 1-3° тепла, вдень – 5-7° тепла.

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні пройдуть дощі, місцями зі снігом. На півдні температура підніметься до +13°, в багатьох регіонах пройдуть дощі.

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