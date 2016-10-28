У суботу в столиці очікуються сильні пориви вітру
За прогнозом Українського гідрометцентру, завтра, 29 жовтня, в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міськдержадміністрації.
В Україні оголосили штормове попередження на 29 жовтня
Крім того, 29 жовтня у столиці буде хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий дощ. Температура вночі 1-3° тепла, вдень – 5-7° тепла.
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні пройдуть дощі, місцями зі снігом. На півдні температура підніметься до +13°, в багатьох регіонах пройдуть дощі.
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