Сьогодні в більшості областей України дощі, подекуди можливий мокрий сніг
В переважній більшості регіонів - хмарність.
В Україні протягом дня температура повітря сягне від +3 до +8 градусів Цельсія.
В деяких регіонах прогнозують дощі та мокрий сніг.
На сході країни очікується мокрий сніг та пориви вітру 5-12 м/с.
У суботу в столиці очікуються сильні пориви вітру
У центральних областях України можливий дощ. Вдень температура повітря підніметься до +7-+9 градусів за Цельсієм.
На заході прогнозують невелику хмарність. Температура вдень сягне +6 - +11 градусів.
Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження на 29 жовтня. У більшості областей України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.
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