Сьогодні в більшості областей України дощі, подекуди можливий мокрий сніг

08:52, 29 жовтня 2016
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В переважній більшості регіонів - хмарність.

В деяких регіонах можливий мокрий сніг / tivasyk.info
В деяких регіонах можливий мокрий сніг / tivasyk.info

В Україні протягом дня температура повітря сягне від +3 до +8 градусів Цельсія.

В деяких регіонах прогнозують дощі та мокрий сніг.

На сході країни очікується мокрий сніг та пориви вітру 5-12 м/с.

У суботу в столиці очікуються сильні пориви вітру

У центральних областях України можливий дощ. Вдень температура повітря підніметься до +7-+9 градусів за Цельсієм.

На заході прогнозують невелику хмарність. Температура вдень сягне +6 - +11 градусів.

Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження на 29 жовтня. У більшості областей України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

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