Ураган "Метью" завдав Гаїті збитків майже на $2 мільярди

20:59, 29 жовтня 2016
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Ураган також знищив до 80% урожаю в країні, що може стати причиною голоду в країні.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Влада Гаїті заявила, що ураган "Метью", який зачепив південь країни на початку жовтня, завдав країні економічних збитків на 124 мільярди гаїтянських гурда (1,89 мільярда доларів), повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

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Як заявили представники міністерства економіки і фінансів, в таку суму збиток від урагану оцінили фахівці Світового банку (World Bank) та Міжамериканського банку розвитку (Inter-American Development Bank, IADB). Це приблизно одна п'ята ВВП держави.

Втрати сільськогосподарського сектора країни від стихії оцінюються майже в 600 мільйонів доларів. Практично стільки ж, за даними економістів, країна втратила через те, що більше 175 тисяч осіб у результаті урагану залишилися без даху над головою.

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Раніше куратор програми розвитку ООН (ПРООН) на Гаїті Івонн Хеллі повідомив, що ураган "Метью" знищив до 80% урожаю на Гаїті, що може стати причиною голоду в країні. За даними агентства Рейтер, ураган знищив такі сільськогосподарські культури, як рис, жито і боби. Стихія також завдала шкоди посівам какао і кави та фруктовим деревам, які є основними статтями експорту країни.

Тропічний ураган "Метью" пройшов півднем Гаїті 4 жовтня. За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), станом на 11 жовтня кількість жертв урагану становить понад 470 осіб. Як повідомляє влада, загинули 546 осіб.

В ООН вважають, що кількість жертв стихії та її наслідків буде зростати. Раніше ООН оголосила про необхідність термінового фінансування діяльності гуманітарних організацій з усунення наслідків руйнівного урагану "Метью". ООН і партнерам необхідно 119 мільйонів доларів для надання допомоги населенню та подолання наслідків стихії.

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