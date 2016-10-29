Ураган "Метью" завдав Гаїті збитків майже на $2 мільярди

Ураган також знищив до 80% урожаю в країні, що може стати причиною голоду в країні.

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Влада Гаїті заявила, що ураган "Метью", який зачепив південь країни на початку жовтня, завдав країні економічних збитків на 124 мільярди гаїтянських гурда (1,89 мільярда доларів), повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

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Як заявили представники міністерства економіки і фінансів, в таку суму збиток від урагану оцінили фахівці Світового банку (World Bank) та Міжамериканського банку розвитку (Inter-American Development Bank, IADB). Це приблизно одна п'ята ВВП держави.

Втрати сільськогосподарського сектора країни від стихії оцінюються майже в 600 мільйонів доларів. Практично стільки ж, за даними економістів, країна втратила через те, що більше 175 тисяч осіб у результаті урагану залишилися без даху над головою.

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Раніше куратор програми розвитку ООН (ПРООН) на Гаїті Івонн Хеллі повідомив, що ураган "Метью" знищив до 80% урожаю на Гаїті, що може стати причиною голоду в країні. За даними агентства Рейтер, ураган знищив такі сільськогосподарські культури, як рис, жито і боби. Стихія також завдала шкоди посівам какао і кави та фруктовим деревам, які є основними статтями експорту країни.

Тропічний ураган "Метью" пройшов півднем Гаїті 4 жовтня. За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), станом на 11 жовтня кількість жертв урагану становить понад 470 осіб. Як повідомляє влада, загинули 546 осіб.

В ООН вважають, що кількість жертв стихії та її наслідків буде зростати. Раніше ООН оголосила про необхідність термінового фінансування діяльності гуманітарних організацій з усунення наслідків руйнівного урагану "Метью". ООН і партнерам необхідно 119 мільйонів доларів для надання допомоги населенню та подолання наслідків стихії.