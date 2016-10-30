Новий землетрус у Італії спричинив значні руйнування: поштовхи відчувались і у Римі
Землетрус в центральній Італії магнітудою 6,5 відбувся в неділю, лише через три доби після того як у цьому ж регіоні сталися три землетруси магнітудою 4,6 – 5,9.
Про це пише «Європейська правда» з посиланням на місцеве видання La Stampa.
За даними Центру геофізики та вулканології Італії, перший поштовх магнітудою 6,5 було зафіксовано о 7.41 ранку. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км в районі міст Норчія, Пречі, Віссо і Кастель Сант Ангело сул Нера.
О 8 ранку було зафіксовано ще один землетрус магнітудою 4,1 і шість афтершоків – магнітуда чотирьох з них перевищувала 4, двох – 3,9 і 3,5.
Землетрус відчувався і на значній території Австрії – зокрема, у містах Карінтія, Стірія і Зальцбург.
В Італії поштовхи також відчувалися у Римі. Через них було припинено рух на трьох гілках метро. Пожежники повідомляють, що отримали десятки дзвінків від наляканих людей.
У містах поблизу епіцентру повідомляють про значні руйнування.
Влада Італії обіцяє відбудувати зруйновані в результаті землетрусу міста
"Все розламалось на шматки, я бачив стовпи диму, це катастрофа" - сказав Марко Рінальді, мер міста Уссіта, яке найбільш постраждало під час землетрусу 26 жовтня.
У місті Норчія землетрус зруйнував Базиліку Святого Бенедикта 14 століття і собор Святої Марії.
Від нового землетрусу постраждало і місто Аматріче, зруйноване під час землетрусу у серпні.
Про загиблих і постраждалих наразі не повідомляється. Рятувальники намагаються визначити, чи були у зруйнованих будівлях люди.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України рекомендувало громадянам без крайньої необхідності тимчасово утриматися від поїздок в центральні регіони Італії, де нещодавно пройшли землетруси.
У результаті землетрусу в Італії постраждали вісім людей
У міністерстві зазначили, що під час землетрусу необхідно дотримуватися певних правил безпеки, зокрема, триматися подалі від предметів, які можуть впасти і травмувати, не користуватися ліфтами тощо.
26 жовтня у центральній Італії стався сильний землетрус. У невеликих містах в результаті землетрусу сталися значні руйнування.
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