Завтра у Київській області очікується дощ із мокрим снігом

За прогнозами синоптиків, завтра, 31 жовтня, у Київській області очікується дощ із мокрим снігом.

Завтра на Київщині очікується дощ із мокрим снігом / Фото: lenta-ua.net

На Київщині завтра, 31, жовтня, очікується мокрий сніг з дощем.

У зв’язку з цим поліція закликає водіїв і пішоходів бути обережними в умовах низької видимості на дорогах, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.

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Також в Управлінні превентивної діяльності поліції Київської області нагадують, що з 31 жовтня по 6 листопада у дітей триватимуть шкільні канікули і просять водіїв бути особливо обачними у місцях можливої появи дітей.