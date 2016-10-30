Завтра у Київській області очікується дощ із мокрим снігом

13:21, 30 жовтня 2016
1387
0

За прогнозами синоптиків, завтра, 31 жовтня, у Київській області очікується дощ із мокрим снігом.

Завтра на Київщині очікується дощ із мокрим снігом / Фото: lenta-ua.net
Завтра на Київщині очікується дощ із мокрим снігом / Фото: lenta-ua.net

На Київщині завтра, 31, жовтня, очікується мокрий сніг з дощем.

У зв’язку з цим поліція закликає водіїв і пішоходів бути обережними в умовах низької видимості на дорогах, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.

Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі, місцями зі снігом

Також в Управлінні превентивної діяльності поліції Київської області нагадують, що з 31 жовтня по 6 листопада у дітей триватимуть шкільні канікули і просять водіїв бути особливо обачними у місцях можливої появи дітей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео) Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео)
У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5 У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5
Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео) Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео)
В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7 В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7
Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото) Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото)
В Києві сьогодні сонячно, температура до +30° В Києві сьогодні сонячно, температура до +30°
В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
79 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Стрічка новин