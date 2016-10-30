Завтра у Київській області очікується дощ із мокрим снігом
За прогнозами синоптиків, завтра, 31 жовтня, у Київській області очікується дощ із мокрим снігом.
На Київщині завтра, 31, жовтня, очікується мокрий сніг з дощем.
У зв’язку з цим поліція закликає водіїв і пішоходів бути обережними в умовах низької видимості на дорогах, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі, місцями зі снігом
Також в Управлінні превентивної діяльності поліції Київської області нагадують, що з 31 жовтня по 6 листопада у дітей триватимуть шкільні канікули і просять водіїв бути особливо обачними у місцях можливої появи дітей.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +18°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+30°... +17°
-
Житомир+29°... +19°
-
Запоріжжя+32°... +19°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+30°... +20°
-
Кіровоград+31°... +18°
-
Луганськ+31°... +15°
-
Луцьк+29°... +16°
-
Львів+28°... +14°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+30°... +19°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+32°... +17°
-
Суми+28°... +16°
-
Тернопіль+28°... +17°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+32°... +20°
-
Хмельницький+28°... +18°
-
Черкаси+30°... +19°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+29°... +18°
Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 79 %
Тиск: 748 мм
Вітер: 4.1 м/с
Ймовірність опадів: 47 %
Схід: 05:44
Захід 20:38
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин