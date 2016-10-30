Землетрус в центральній Італії: поранення отримали кілька десятків людей (фоторепортаж)

14:39, 30 жовтня 2016
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Кілька десятків людей отримали поранення, внаслідок потужного землетрусу в центральній Італії.

Наслідки змелетрусу в Італії, ілюстрація / REUTERS
Наслідки змелетрусу в Італії, ілюстрація / REUTERS

Про це повідомив глава Департаменту цивільного захисту Фабріціо Курчо, повідомляє ТСН з посиланням на  італійське інформаційне агентство ANSA

"У нас є відомості про декілька десятків поранених, в тому числі один чоловік отримав серйозні травми. Але потрібно час на перевірки",— заявив Курчо.

За його словами, жертв  землетрусу немає.

30 жовтня вранці центральну Італію сколихнув землетрус магнітудою 6,5, лише через три доби після того як у цьому ж регіоні сталися три землетруси магнітудою 4,6 – 5,9.

В центральній Італії стався новий потужний землетрус

За даними Центру геофізики та вулканології Італії, перший поштовх магнітудою 6,5 було зафіксовано о 7.41 ранку. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км в районі міст Норчія, Пречі, Віссо і Кастель Сант Ангело сул Нера.

О 8 ранку було зафіксовано ще один землетрус магнітудою 4,1 і шість афтершоків – магнітуда чотирьох з них перевищувала 4, двох – 3,9 і 3,5.

Землетрус відчувався і на значній території Австрії – зокрема, у містах Карінтія, Стірія і Зальцбург.

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