Синоптики попереджають українців про сильний вітер до кінця доби

15:15, 30 жовтня 2016
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До кінця дня 30 жовтня у більшості регіонів України, крім східної частини, очікуються сильні пориви вітру.

Ветер / Фото УНИАН
Синоптики попереджають українців про сильний вітер  / Фото УНІАН

Про це повідомили у пресс-службі ДСНС.

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"До кінця доби 30 жовтня у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на вихідних на півдні України температура підніметься до +13°, в багатьох регіонах пройдуть дощі.

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