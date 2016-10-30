Синоптики попереджають українців про сильний вітер до кінця доби

До кінця дня 30 жовтня у більшості регіонів України, крім східної частини, очікуються сильні пориви вітру.

Синоптики попереджають українців про сильний вітер / Фото УНІАН

Про це повідомили у пресс-службі ДСНС.

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"До кінця доби 30 жовтня у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на вихідних на півдні України температура підніметься до +13°, в багатьох регіонах пройдуть дощі.