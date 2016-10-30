Потужний землетрус в Італії: без даху над головою ризикують залишитися до 100 тисяч осіб
Тільки у провінції Мачерата підземні поштовхи частково або повністю зруйнували 40 населених пунктів.
Число людей, що лишилися без даху над головою після потужного землетрусу в центральній Італії може досягти 100 тисяч осіб. Про це сьогодні заявив губернатор області Марке Лука Черішоли, передає «ТАСС».
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"Кількість людей, що потребують даху над головою, може зрости з 10 до 100 тисяч. Стихія зачепила занадто велику територію", - сказав він.
У департаменті цивільного захисту повідомили, що тільки в провінції Мачерата в результаті землетрусу частково або повністю зруйновано більше 40 населених пунктів. Серед найбільших міст, пошкоджених стихією, - Норча (обл. Умбрія), де повідомляється про обвал кількох, у тому числі стародавніх, церков, включно з церковю Святого Бенедикта, при якій знаходиться жіночий монастир. За розпорядженням влади, в'їзд в центр міста заборонено, велика частина населення покинула свої будинки.
30 жовтня вранці центральну Італію сколихнув землетрус магнітудою 6,5, лише через три доби після того, як в цьому ж регіоні сталися три землетруси магнітудою 4,6 – 5,9.
За даними Центру геофізики і вулканології Італії, перший поштовх магнітудою 6,5 був зафіксований о 7.41 ранку. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км в районі міст Норчія, Пречі, Віссо і Кастель Сант Ангело сул Нера.
О 8 ранку було зафіксовано ще один землетрус магнітудою 4,1 і шість афтершоків – магнітуда чотирьох з них перевищувала 4, двох – 3,9 і 3,5.
Землетрус відчувався і на значній території Австрії, зокрема, в містах Карінтія, Стирія і Зальцбург.
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