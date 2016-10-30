Землетрус в Італії: римські школи у понеділок не працюватимуть
Мер Риму Вірджинія Раджі оголосила про закриття в понеділок столичних шкіл після землетрусу, що стався в центрі Італії.
«Римська адміністрація має намір закрити школи в понеділок для проведення детальної технічної перевірки всіх будівель навчальних закладів на предмет отримання ушкоджень внаслідок землетрусу», - цитує мера ТАСС.
Як повідомляв УНІАН, в Італії сьогодні вранці стався землетрус магнітудою 6,5.
Потужний землетрус в Італії: без даху над головою ризикують залишитися до 100 тисяч осіб
Коливання земної поверхні виразно відчувалися по всій Італії, в тому числі в Римі та інших великих містах центральної Італії. В області Марке, де 26 жовтня знаходився епіцентр землетрусу магнітудою 5,9, сталися нові руйнування.
Близько 20 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.
Раніше повідомлялося, що деякі споруди, в тому числі історичні, через удар стихії отримали пошкодження. Влада тимчасово закривала столичний метрополітен, хоча пізніше рух поїздів було відновлено.
Стихія практично зрівняла з землею все те, що залишалося від Аматріче, міста, постраждалого від землетрусу 24 серпня, в результаті якого загинули майже 300 осіб.
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +18°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+30°... +17°
-
Житомир+29°... +19°
-
Запоріжжя+32°... +19°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+30°... +20°
-
Кіровоград+31°... +18°
-
Луганськ+31°... +15°
-
Луцьк+29°... +16°
-
Львів+28°... +14°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+30°... +19°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+32°... +17°
-
Суми+28°... +16°
-
Тернопіль+28°... +17°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+32°... +20°
-
Хмельницький+28°... +18°
-
Черкаси+30°... +19°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+29°... +18°