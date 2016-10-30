Схід Грузії сколихнув землетрус

На сході Грузії у неділю зафіксовано землетрус магнітудою 3,2.

У Грузії стався землетрус / cyxymu.livejournal.com

Як передає Грузія Online з посиланням на Центр сейсмічного моніторингу Державного університету Іллі, підземні поштовхи зафіксували в 16 км на схід від міста Кварелі (регіон Кахеті, Східна Грузія).

Читайте також Потужний землетрус в Італії: без даху над головою ризикують залишитися до 100 тисяч осіб

За інформацією сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився в 11 км від села Сарусо. Його осередок залягав на глибині 10 км

Про потерпілих або руйнування інформація не надходила.