В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями зі снігом, на півдні до +8° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 31 жовтня, в Україні пройдуть дощі, місцями зі снігом, на півдні вдень до +8°.

Сьогодні практично у всіх областях пройдуть дощі / УНІАН

У столиці сьогодні очікується дощ, вдень +6°. Вітер північний та північно-західний, до 5.6 м/с.

Читайте також Схід Грузії сколихнув землетрус

У Львові 31 жовтня дощ, температура повітря вдень +5°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

У Луцьку сьогодні синоптики обіцяють опади. Температура повітря вдень +6°. Вітер північно-західний, до 6,2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок пройде дощ. Температура +4°. Вітер північно-західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +8°, вітер західний та північно-західний, до 8.0 м/с.

На півдні до +8° / УНІАН

У Харкові пройде сніг з дощем. Температура до +2°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні очікуються опади. Температура вдень +7°. Вітер східний та північно-східний, до 6.5 м/с.

У Дніпрі пройде дощ. Температура повітря +6°. Вітер східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +7°. Вітер східний, до 7.5 м/с.

У Краматорську у понеділок пройде дощ, удень +5°. Вітер мінливий, легкий.

У Сєвєродонецьку пройде сніг з дощем, температура вдень +5°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

Читайте також Землетрус в Італії: римські школи у понеділок не працюватимуть

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.