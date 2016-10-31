В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями зі снігом, на півдні до +8° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 31 жовтня, в Україні пройдуть дощі, місцями зі снігом, на півдні вдень до +8°.
У столиці сьогодні очікується дощ, вдень +6°. Вітер північний та північно-західний, до 5.6 м/с.
Схід Грузії сколихнув землетрус
У Львові 31 жовтня дощ, температура повітря вдень +5°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
У Луцьку сьогодні синоптики обіцяють опади. Температура повітря вдень +6°. Вітер північно-західний, до 6,2 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок пройде дощ. Температура +4°. Вітер північно-західний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +8°, вітер західний та північно-західний, до 8.0 м/с.
У Харкові пройде сніг з дощем. Температура до +2°, вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні очікуються опади. Температура вдень +7°. Вітер східний та північно-східний, до 6.5 м/с.
У Дніпрі пройде дощ. Температура повітря +6°. Вітер східний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +7°. Вітер східний, до 7.5 м/с.
У Краматорську у понеділок пройде дощ, удень +5°. Вітер мінливий, легкий.
У Сєвєродонецьку пройде сніг з дощем, температура вдень +5°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
Землетрус в Італії: римські школи у понеділок не працюватимуть
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +18°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+30°... +17°
-
Житомир+29°... +19°
-
Запоріжжя+32°... +19°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+30°... +20°
-
Кіровоград+31°... +18°
-
Луганськ+31°... +15°
-
Луцьк+29°... +16°
-
Львів+28°... +14°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+30°... +19°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+32°... +17°
-
Суми+28°... +16°
-
Тернопіль+28°... +17°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+32°... +20°
-
Хмельницький+28°... +18°
-
Черкаси+30°... +19°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+29°... +18°