У Києві сьогодні пройде сніг з дощем, вдень до +3°

08:30, 31 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 31 жовтня в столиці вдень до +3°, пройде сніг з дощем.

У Києві сьогодні пройде сніг з дощем / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг з дощем / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері - до 0°. Вітер північний та північно-західний, до 5.6 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:47, а зайде у 16:34.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 31 жовтня, в Україні пройдуть дощі, місцями зі снігом, на півдні вдень до +8°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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