Землетрус в Італії: 25 тисяч людей ночували у машинах і наметах

09:31, 31 жовтня 2016
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Через потужний землетрус, який стався в Італії у неділю, 30 жовтня, близько 25 тисяч людей ночували у машинах і наметах.

Наслідки землетрусу в Італії / Reuters
Наслідки землетрусу в Італії / Reuters

Про це повідомляє ТСН.

Унаслідок стихії поранено щонайменше 20 людей. Дев'ятьох із них рятувальники витягли з-під уламків будівель. Про загиблих інформації наразі немає.

Схід Грузії сколихнув землетрус

Хвиля поштовху докотилася і до Риму. У неділю, 30 жовтня, в італійській столиці закрили метро. Сьогодні ж будуть закриті всі школи.

Протягом доби в Умбрії зафіксували 200 сейсмічних явищ, також ще протягом дня були три сильні поштовхи, силою у 4 бали.

За прогнозами сейсмологів, земля може тремтіти ще декілька місяців, а небезпека насувається на північ країни, ближче до Австрії.

Нагадаємо, число людей, що лишилися без даху над головою після потужного землетрусу в центральній Італії, може досягти 100 тисяч осіб. 

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