Погода на тиждень: в Україні практично кожного дня будуть йти дощі, місцями зі снігом

Цього тижня в Україні практично кожного дня будуть йти дощі, місцями зі снігом.

Цього тижня в Україні очікується сніг з дощем / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні пройдуть дощі, місцями зі снігом, температура вдень підніметься до +8°.

У вівторок, 1 листопада, у країні практично без опадів. Температура вдень 0°...+7°.

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У середу, 2 листопада, майже у всіх областях очікуються дощі, місцями зі снігом. Температура вночі -1°...+4°, вдень до +11°.

У четвер в Україні пройдуть дощі, у східних областях зі снігом, вночі -2°...+7°, вдень до +13°.

У п'ятницю в багатьох регіонах очікуються дощі, у центрі і на півдні без опадів. Прогнозована температура повітря по країні вдень +3°...+10°.

В суботу в Україні без опадів. Температура в країні вночі -2°...+4°, вдень до +11°.

У неділю на заході країни пройдуть дощі, температура вночі 0°...+8°, вдень до +14°.

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