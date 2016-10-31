Погода на тиждень: в Україні практично кожного дня будуть йти дощі, місцями зі снігом
Цього тижня в Україні практично кожного дня будуть йти дощі, місцями зі снігом.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні пройдуть дощі, місцями зі снігом, температура вдень підніметься до +8°.
У вівторок, 1 листопада, у країні практично без опадів. Температура вдень 0°...+7°.
В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями зі снігом, на півдні до +8° (карта)
У середу, 2 листопада, майже у всіх областях очікуються дощі, місцями зі снігом. Температура вночі -1°...+4°, вдень до +11°.
У четвер в Україні пройдуть дощі, у східних областях зі снігом, вночі -2°...+7°, вдень до +13°.
У п'ятницю в багатьох регіонах очікуються дощі, у центрі і на півдні без опадів. Прогнозована температура повітря по країні вдень +3°...+10°.
В суботу в Україні без опадів. Температура в країні вночі -2°...+4°, вдень до +11°.
У неділю на заході країни пройдуть дощі, температура вночі 0°...+8°, вдень до +14°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°