У результаті повені в Єгипті загинули 26 людей

11:30, 31 жовтня 2016
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Не менше 26 людей загинули і 72 отримали травми в результаті повені, викликаної проливними дощами в Єгипті.

Єгипет накрили зливи / alaraby.co.uk
Єгипет накрили зливи / alaraby.co.uk

Про це повідомляє africanews.com.

У результаті повеней у Нігерії загинули 29 людей

У міністерстві охорони здоров'я країни повідомили, що кількість жертв може збільшитися.

Уряд Єгипту розпорядився виділити $5,6 млн компенсації постраждалим внаслідок стихії і стільки ж на відновлення інфраструктури в районах, які пошкодила повінь.

Нагадаємо, у результаті повені, викликаної проливними дощами, у В'єтнамі загинула 31 людина.

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