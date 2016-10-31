У результаті повені в Єгипті загинули 26 людей

Не менше 26 людей загинули і 72 отримали травми в результаті повені, викликаної проливними дощами в Єгипті.

Єгипет накрили зливи / alaraby.co.uk

Про це повідомляє africanews.com.

Читайте також У результаті повеней у Нігерії загинули 29 людей

У міністерстві охорони здоров'я країни повідомили, що кількість жертв може збільшитися.

Уряд Єгипту розпорядився виділити $5,6 млн компенсації постраждалим внаслідок стихії і стільки ж на відновлення інфраструктури в районах, які пошкодила повінь.

Нагадаємо, у результаті повені, викликаної проливними дощами, у В'єтнамі загинула 31 людина.