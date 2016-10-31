У результаті найсильнішої за 70 років повені в КНДР загинули 138 осіб
У Міжнародній Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МКЧХ) уточнили дані про жертв найсильнішої за 70 років повені в КНДР.
Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на телекомпанію NHK.
У результаті повені в Єгипті загинули 26 людей
Так, за останньою інформацією, у результаті повеней, викликаних тайфуном "Лайонрок", у Північній Кореї близько 400 осіб пропали безвісти, 138 загинули.
Крім того, близько 70 тисяч людей залишилися без даху над головою.
Люди живуть у наметах, відчувають гостру нестачу в продовольстві та питній воді. Загальний обсяг міжнародної допомоги, за оцінками МКЧХ, повинен становити 15,5 мільйона доларів, однак поки зібрано 25% від необхідної суми.
Раніше повідомлялося, що через повінь постраждали не менше 600 тисяч осіб.
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