У результаті найсильнішої за 70 років повені в КНДР загинули 138 осіб

У Міжнародній Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МКЧХ) уточнили дані про жертв найсильнішої за 70 років повені в КНДР.

Reuters

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на телекомпанію NHK.

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Так, за останньою інформацією, у результаті повеней, викликаних тайфуном "Лайонрок", у Північній Кореї близько 400 осіб пропали безвісти, 138 загинули.

Крім того, близько 70 тисяч людей залишилися без даху над головою.

Люди живуть у наметах, відчувають гостру нестачу в продовольстві та питній воді. Загальний обсяг міжнародної допомоги, за оцінками МКЧХ, повинен становити 15,5 мільйона доларів, однак поки зібрано 25% від необхідної суми.

Раніше повідомлялося, що через повінь постраждали не менше 600 тисяч осіб.