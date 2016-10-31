На українських трасах пройдуть дощі зі снігом, на заході температура до +10°

Сьогодні і завтра на автошляхах України пройдуть дощі, місцями зі снігом. Найтепліше буде на заході - до +10°.

На українських трасах пройдуть дощі зі снігом / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройдуть дощі зі снігом. Температура +3°... +9°. Завтра на цьому маршруті температура до +5°, хмарно з проясненнями.

На трасі Київ - Ужгород очікуються дощі і сніг, температура в дорозі +3° ... +9°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура до +10°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +7°, дощ зі снігом. Завтра на даному маршруті також очікуються опади, температура до +4°.

У напрямку Харкова пройдуть дощі зі снігом. Температура в дорозі до +4°. 1 листопада на цьому напрямку без опадів, температура +1°... +2°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні очікуються опади, +3° ... +7°. За даним напрямом у вівторок мінлива хмарність, у Чернівецькій області дощ, температура до +6°.

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