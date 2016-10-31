На українських трасах пройдуть дощі зі снігом, на заході температура до +10°
Сьогодні і завтра на автошляхах України пройдуть дощі, місцями зі снігом. Найтепліше буде на заході - до +10°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройдуть дощі зі снігом. Температура +3°... +9°. Завтра на цьому маршруті температура до +5°, хмарно з проясненнями.
На трасі Київ - Ужгород очікуються дощі і сніг, температура в дорозі +3° ... +9°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура до +10°.
Погода на тиждень: в Україні практично кожного дня будуть йти дощі, місцями зі снігом
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +7°, дощ зі снігом. Завтра на даному маршруті також очікуються опади, температура до +4°.
У напрямку Харкова пройдуть дощі зі снігом. Температура в дорозі до +4°. 1 листопада на цьому напрямку без опадів, температура +1°... +2°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні очікуються опади, +3° ... +7°. За даним напрямом у вівторок мінлива хмарність, у Чернівецькій області дощ, температура до +6°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°