У центрі Колумбії стався землетрус

14:35, 31 жовтня 2016
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У центральній частині Колумбії 31 жовтня стався землетрус магнітудою 5,4.

У Колумбії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Колумбії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS).

Схід Грузії сколихнув землетрус

Землетрус був зафіксований о 02:20 за київським часом недалеко від столиці Боготи. Осередок землетрусу залягав на глибині 44 кілометра.

Інформація про руйнування і постраждалих поки не надходила.

Нагадаємо, через землетрус, що стався в Італії у неділю, 30 жовтня, близько 25 тисяч людей ночували в машинах і наметах.

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