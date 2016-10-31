У центрі Колумбії стався землетрус
У центральній частині Колумбії 31 жовтня стався землетрус магнітудою 5,4.
Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS).
Схід Грузії сколихнув землетрус
Землетрус був зафіксований о 02:20 за київським часом недалеко від столиці Боготи. Осередок землетрусу залягав на глибині 44 кілометра.
Інформація про руйнування і постраждалих поки не надходила.
Нагадаємо, через землетрус, що стався в Італії у неділю, 30 жовтня, близько 25 тисяч людей ночували в машинах і наметах.
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