Апенніни знизилися на 40 см після землетрусу в Італії
Рівень гір в центрі Апеннін знизився приблизно на 40 см в результаті низки землетрусів, які сталися в Італії за останні два місяці.
Про це повідомили в Національному інституті геофізики і вулканології, передає ТАСС.
У центрі Колумбії стався землетрус
"Після землетрусів 24 серпня і 26 жовтня рівень Апеннінських гір в районі стихії опустився в середньому на 40 см. І цей процес триває. Апенніни ніби розширюються до Адріатичного і Тірренського морів, підпираючи при цьому Альпи, які навпаки зростають", - пояснив науковий співробітник інституту Алессандро Амато.
На думку експертів, потужний землетрус, який стався 30 жовтня, став продовженням сейсмічної активності, що почалася 24 серпня з підземного поштовху магнітудою 6,0 в районі міст Аматріче, Аккумолі і Аркуата.
Нагадаємо, вранці 30 жовтня центральну Італію сколихнув землетрус магнітудою 6,5, лише через три доби після того, як в цьому ж регіоні сталися три землетруси магнітудою 4,6-5,9.
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