В Україні завтра місцями пройдуть дощі і сніг, на заході до +7° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 листопада в Україні місцями пройдуть дощі зі снігом, на заході вдень до +7°.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі і сніг / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі -1°, вдень +2°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

У Львові 1 листопада мінлива хмарність, вночі +4°, вдень +6°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі +3°, вдень +4°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

У Вінниці у вівторок очікується сніг. Температура вночі 0°, вдень +3°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі -3°, вдень +6°, вітер мінливий, помірний.

У Харкові у вівторок пройде дощ зі снігом, температура вночі -4°, вдень +2°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -3°, вдень +4°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

У Сімферополі малохмарно. Температура вночі -3°, вдень +4°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі -2°, вдень +4°. Вітер північний та північно-західний, до 3.8 м/с.

У Краматорську у вівторок пройде сніг з дощем, температура вночі -2°, вдень +2°, вітер мінливий, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра невеликий сніг з дощем. Температура вночі -2°, вдень +3°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

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