В Україні завтра місцями пройдуть дощі і сніг, на заході до +7° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 1 листопада в Україні місцями пройдуть дощі зі снігом, на заході вдень до +7°.
У Києві завтра без опадів, вночі -1°, вдень +2°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.
У Львові 1 листопада мінлива хмарність, вночі +4°, вдень +6°. Вітер мінливий, слабкий.
Погода на тиждень: в Україні практично кожного дня будуть йти дощі, місцями зі снігом
У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі +3°, вдень +4°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
У Вінниці у вівторок очікується сніг. Температура вночі 0°, вдень +3°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі -3°, вдень +6°, вітер мінливий, помірний.
У Харкові у вівторок пройде дощ зі снігом, температура вночі -4°, вдень +2°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -3°, вдень +4°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.
У Сімферополі малохмарно. Температура вночі -3°, вдень +4°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі -2°, вдень +4°. Вітер північний та північно-західний, до 3.8 м/с.
У Краматорську у вівторок пройде сніг з дощем, температура вночі -2°, вдень +2°, вітер мінливий, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра невеликий сніг з дощем. Температура вночі -2°, вдень +3°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°