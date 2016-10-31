В Україні завтра місцями пройдуть дощі і сніг, на заході до +7° (відеопрогноз)

18:30, 31 жовтня 2016
861
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 листопада в Україні місцями пройдуть дощі зі снігом, на заході вдень до +7°.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі і сніг / УНІАН
В Україні завтра місцями пройдуть дощі і сніг / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі -1°, вдень +2°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

У Львові 1 листопада мінлива хмарність, вночі +4°, вдень +6°. Вітер мінливий, слабкий.

Погода на тиждень: в Україні практично кожного дня будуть йти дощі, місцями зі снігом

У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі +3°, вдень +4°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

У Вінниці у вівторок очікується сніг. Температура вночі 0°, вдень +3°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі -3°, вдень +6°, вітер мінливий, помірний.

У Харкові у вівторок пройде дощ зі снігом, температура вночі -4°, вдень +2°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -3°, вдень +4°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

У Сімферополі малохмарно. Температура вночі -3°, вдень +4°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі -2°, вдень +4°. Вітер північний та північно-західний, до 3.8 м/с.

У Краматорську у вівторок пройде сніг з дощем, температура вночі -2°, вдень +2°, вітер мінливий, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра невеликий сніг з дощем. Температура вночі -2°, вдень +3°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну
У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5 У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5
Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео) Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео)
В Києві сьогодні сонячно, температура до +30° В Києві сьогодні сонячно, температура до +30°
На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео) На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео)
США і Мексику накрили потужні повені (відео) США і Мексику накрили потужні повені (відео)
В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
79 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Стрічка новин