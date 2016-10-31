У Києві завтра без опадів, температура вдень до +2°

19:00, 31 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 1 листопада, у столиці без опадів, температура повітря вдень +2°.

У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri
У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

До вечора в Києві температура повітря знизиться до 0°.

На українських трасах пройдуть дощі зі снігом, на заході температура до +10°

Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:49, а зайде у 16:32.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада в Україні місцями пройдуть дощі зі снігом, на заході вдень до +7°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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