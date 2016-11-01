В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг, на заході до +7° (карта)

08:08, 1 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 1 листопада в Україні місцями пройдуть дощі зі снігом, на заході вдень до +7°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг / УНІАН
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг / УНІАН

У столиці сьогодні без опадів, вдень +2°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

На українських трасах пройдуть дощі зі снігом, на заході температура до +10°

У Львові 1 листопада мінлива хмарність, температура повітря вдень +6°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні похмура погода. Температура повітря вдень +4°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок пройде сніг. Температура +3°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +6°, вітер мінливий, до 6.0 м/с.

На заході до +7° / УНІАН
На заході до +7° / УНІАН

У Харкові пройде сніг з дощем. Температура до +2°, вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +4°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.

У Дніпрі мінлива хмарність. Температура повітря +4°. Вітер північний і північно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +4°. Вітер північний та північно-західний, до 3.8 м/с.

У Краматорську у вівторок очікується сніг з дощем, вдень +2°. Вітер мінливий, слабкий.

Погода на тиждень: в Україні практично кожного дня будуть йти дощі, місцями зі снігом

У Сєвєродонецьку пройде сніг з дощем, температура вдень +3°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

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