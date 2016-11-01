В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг, на заході до +7° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 1 листопада в Україні місцями пройдуть дощі зі снігом, на заході вдень до +7°.
У столиці сьогодні без опадів, вдень +2°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.
На українських трасах пройдуть дощі зі снігом, на заході температура до +10°
У Львові 1 листопада мінлива хмарність, температура повітря вдень +6°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні похмура погода. Температура повітря вдень +4°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок пройде сніг. Температура +3°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +6°, вітер мінливий, до 6.0 м/с.
У Харкові пройде сніг з дощем. Температура до +2°, вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +4°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.
У Дніпрі мінлива хмарність. Температура повітря +4°. Вітер північний і північно-західний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +4°. Вітер північний та північно-західний, до 3.8 м/с.
У Краматорську у вівторок очікується сніг з дощем, вдень +2°. Вітер мінливий, слабкий.
Погода на тиждень: в Україні практично кожного дня будуть йти дощі, місцями зі снігом
У Сєвєродонецьку пройде сніг з дощем, температура вдень +3°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°