Сьогодні вдень у Києві до +2°, без опадів

08:30, 1 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 1 листопада, у столиці вдень до +2°, без опадів.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до 0°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

На українських трасах пройдуть дощі зі снігом, на заході температура до +10°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:49, а зайде у 16:32.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада в Україні місцями пройдуть дощі зі снігом, на заході вдень до +7°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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