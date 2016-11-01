Сьогодні вдень у Києві до +2°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 1 листопада, у столиці вдень до +2°, без опадів.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до 0°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:49, а зайде у 16:32.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада в Україні місцями пройдуть дощі зі снігом, на заході вдень до +7°.

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