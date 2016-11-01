У зоні останнього землетрусу в Італії земна поверхня просіла на 70 см

Земна поверхня в зоні останнього землетрусу в центрі Італії, який стався 30 жовтня, просіла на 70 см.

Наслідки землетрусу в Італії / Reuters

Про це повідомили в Національному інституті геофізики і вулканології після отримання перших знімків з супутника, передає ТАСС.

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"Поки ми маємо початкові дані, які обробляємо, але можемо сказати, що в деяких зонах, наприклад у районі Кастеллуччо рівень земної поверхні опустився на 70 см", - сказав експерт Інституту Сімоне Атцори.

Землетрус магнітудою 6,5 сколихнув центральну Італію вранці 30 жовтня. На думку експертів, він став продовженням сейсмічної активності, що почалася 24 серпня з підземного поштовху магнітудою 6,0 у районі міст Аматріче, Аккумолі і Аркуата.

Раніше повідомлялося, що рівень гір в центрі Апеннін знизився приблизно на 40 см у результаті землетрусів.