На Україну насувається новий циклон, який принесе снігопади

До України прямує циклон з Балтії, який принесе із собою мокрий сніг та вітер.

На Україну насувається новий циклон / УНІАН

Про це повідомляє ТСН.

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За прогнозами синоптиків, уже завтра, 2 листопада, до України прийдуть дощі, мокрий сніг та вітер. Однак морози поки що не на часі.

Силу попереднього циклону у жовтні відчули жителі в усіх регіонах України. Дощило ледь не у всіх областях.

Нагадаємо, цього тижня в Україні практично кожного дня будуть йти дощі, місцями зі снігом.