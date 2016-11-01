У Джорджії вирує лісова пожежа (відео)

11:32, 1 листопада 2016
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В окрузі Уітфілд (штат Джорджія, США) вирує лісова пожежа, площа якої може найближчим часом може перевищити 120 га.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє News Channel 9.

За словами пожежників, вони зараз не можуть повністю контролювати поширення вогню, оскільки пожежа поширилася на віддалені ділянки лісу.

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Станом на понеділок площа пожежі становила приблизно 80 га. Вогонь швидко поширюється і, за прогнозами пожежних, може охопити понад 120 га лісу.

У місцях, куди рятувальники не можуть дістатися, пожежу гасять з вертольотів.

Причина займання на даний момент невідома.

Нагадаємо, в американському штаті Алабама встановилася посуха, яка сприяє виникненню лісових пожеж.

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