У Джорджії вирує лісова пожежа (відео)

Про це повідомляє News Channel 9.

За словами пожежників, вони зараз не можуть повністю контролювати поширення вогню, оскільки пожежа поширилася на віддалені ділянки лісу.

Станом на понеділок площа пожежі становила приблизно 80 га. Вогонь швидко поширюється і, за прогнозами пожежних, може охопити понад 120 га лісу.

У місцях, куди рятувальники не можуть дістатися, пожежу гасять з вертольотів.

Причина займання на даний момент невідома.

