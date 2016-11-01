В Італії зафіксована нова серія підземних поштовхів
Вранці 1 листопада у центрі Італії зафіксували серію підземних поштовхів.
Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає ТАСС.
Магнітуда останнього підземного поштовху склала 4,7, а магнітуда попередніх - 3,6, 3,2 3,1.
У зоні останнього землетрусу в Італії земна поверхня просіла на 70 см
Епіцентр перших трьох підземних поштовхів знаходився приблизно в 60 км на південний схід від Перуджі, епіцентр останнього - у 52 км на північний захід від Анкони. Вогнища залягали на глибині від 8 до 10 км.
Інформації про потерпілих або руйнування не надходило.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,5 сколихнуло центральну Італію вранці 30 жовтня. На думку експертів, воно стало продовженням сейсмічної активності, що почалася 24 серпня з підземного поштовху магнітудою 6,0 в районі міст Аматріче, Аккумолі і Аркуата.
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +18°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+30°... +17°
-
Житомир+29°... +19°
-
Запоріжжя+32°... +19°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+30°... +20°
-
Кіровоград+31°... +18°
-
Луганськ+31°... +15°
-
Луцьк+29°... +16°
-
Львів+28°... +14°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+30°... +19°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+32°... +17°
-
Суми+28°... +16°
-
Тернопіль+28°... +17°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+32°... +20°
-
Хмельницький+28°... +18°
-
Черкаси+30°... +19°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+29°... +18°