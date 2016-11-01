В Італії зафіксована нова серія підземних поштовхів

12:10, 1 листопада 2016
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Вранці 1 листопада у центрі Італії зафіксували серію підземних поштовхів.

Наслідки землетрусу в Італії / REUTERS
Наслідки землетрусу в Італії / REUTERS

Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає ТАСС.

Магнітуда останнього підземного поштовху склала 4,7, а магнітуда попередніх - 3,6, 3,2 3,1.

У зоні останнього землетрусу в Італії земна поверхня просіла на 70 см

Епіцентр перших трьох підземних поштовхів знаходився приблизно в 60 км на південний схід від Перуджі, епіцентр останнього - у 52 км на північний захід від Анкони. Вогнища залягали на глибині від 8 до 10 км.

Інформації про потерпілих або руйнування не надходило.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,5 сколихнуло центральну Італію вранці 30 жовтня. На думку експертів, воно стало продовженням сейсмічної активності, що почалася 24 серпня з підземного поштовху магнітудою 6,0 в районі міст Аматріче, Аккумолі і Аркуата.

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