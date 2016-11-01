Жовтень у Києві був на 1,6° холоднішим за кліматичну норму

Третій жовтень поспіль у Києві став холоднішим за кліматичну норму.

Жовтень у Києві був холоднішим за кліматичну норму / УНІАН

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна температура жовтня у Києві склала +6,5°, що нижче за кліматичну норму на 1,6°", - йдеться в повідомленні.

Читайте також На Україну насувається новий циклон, який принесе снігопади

Нинішній жовтень - перший місяць після січня-2016, який має відхилення від норми в сторону зниження, а також третій поспіль жовтень у столиці, який став холоднішим за кліматичну норму, що взагалі нехарактерно для глобального потепління.

Найхолодніше було 19 жовтня, коли мінімальна температура опустилась до -2,2°, а найтепліше - 1 жовтня, коли максимальна температура досягла + 25,8°.

У жовтні випало 101 мм опадів, що що відповідає майже трьом кліматичним нормам.