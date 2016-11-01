Жовтень у Києві був на 1,6° холоднішим за кліматичну норму
Третій жовтень поспіль у Києві став холоднішим за кліматичну норму.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна температура жовтня у Києві склала +6,5°, що нижче за кліматичну норму на 1,6°", - йдеться в повідомленні.
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Нинішній жовтень - перший місяць після січня-2016, який має відхилення від норми в сторону зниження, а також третій поспіль жовтень у столиці, який став холоднішим за кліматичну норму, що взагалі нехарактерно для глобального потепління.
Найхолодніше було 19 жовтня, коли мінімальна температура опустилась до -2,2°, а найтепліше - 1 жовтня, коли максимальна температура досягла + 25,8°.
У жовтні випало 101 мм опадів, що що відповідає майже трьом кліматичним нормам.
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