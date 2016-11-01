На автошляхах України сьогодні без опадів, завтра пройдуть дощі і сніг
У вівторок на українських трасах практично без опадів, у середу пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на заході - до +13°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса мінлива хмарність. Температура +2°... +7°. Завтра на цьому маршруті температура до +11°, місцями пройдуть дощі і сніг.
На трасі Київ - Ужгород у Львівській області пройде дощ, температура в дорозі +2° ... +10°. У середу на цьому маршруті очікуються опади, температура до +10°.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг, на заході до +7° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +6°, у Донецькій області пройде дощ зі снігом. Завтра на даному маршруті місцями очікуються опади, температура до +5°.
У напрямку Харкова без опадів. Температура в дорозі до +3°. 2 листопада на цьому напрямку дощі і сніг, температура +2°... +3°.
За маршрутом Київ - Чернівці в Хмельницькій області сьогодні пройде дощ зі снігом, +2° ... +6°. За даним напрямком в середу очікуються опади, температура до +13°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°