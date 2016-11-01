На автошляхах України сьогодні без опадів, завтра пройдуть дощі і сніг

13:00, 1 листопада 2016
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У вівторок на українських трасах практично без опадів, у середу пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на заході - до +13°.

На автошляхах України сьогодні без опадів / rutrassa.ru
На автошляхах України сьогодні без опадів / rutrassa.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса мінлива хмарність. Температура +2°... +7°. Завтра на цьому маршруті температура до +11°, місцями пройдуть дощі і сніг.

На трасі Київ - Ужгород у Львівській області пройде дощ, температура в дорозі +2° ... +10°. У середу на цьому маршруті очікуються опади, температура до +10°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг, на заході до +7° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +6°, у Донецькій області пройде дощ зі снігом. Завтра на даному маршруті місцями очікуються опади, температура до +5°.

У напрямку Харкова без опадів. Температура в дорозі до +3°. 2 листопада на цьому напрямку дощі і сніг, температура +2°... +3°.

За маршрутом Київ - Чернівці в Хмельницькій області сьогодні пройде дощ зі снігом, +2° ... +6°. За даним напрямком в середу очікуються опади, температура до +13°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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