На заході Грузії пройшов руйнівний шторм

14:40, 1 листопада 2016
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У селі Джунецері (біля міста Ланчхуті) на заході Грузії в результаті сильного вітру і зливи постраждали кілька сімей.

На заході Грузії пройшов шторм / Новини-Грузія
На заході Грузії пройшов шторм / Новини-Грузія

Про це повідомили в районній адміністрації Ланчхуті, передає "Новини-Грузія".

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Ураган почався вдень 31 жовтня. Вітер виривав дерева з корінням і пошкодив п'ять житлових будинків.

Через зливи затопленими опинилися перші поверхи та двори будинків.

На даний момент в районній адміністрації Ланчхуті продовжує роботу штаб з надзвичайних ситуацій, який займається підрахунком збитків.

Нагадаємо, на сході Грузії у неділю було зафіксовано землетрус магнітудою 3,2.

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