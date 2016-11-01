В Україні оголосили штормове попередження на 2 листопада

У середу, 2 листопада, у багатьох областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 2 листопада в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с", - йдеться в повідомленні.

Вночі та вранці у західних, Житомирській, Вінницькій, Київській областях, вдень на більшій частині території, крім східних областей, дощ з мокрим снігом.