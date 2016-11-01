В Україні завтра пройдуть дощі, місцями зі снігом, на заході вдень до +12° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 2 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі зі снігом, на заході вдень до +12°.
У Києві завтра пройде сніг з дощем, вночі +2°, вдень +3°. Вітер південний і південно-західний, до 6,2 м/с.
У Львові 2 листопада злива, вночі +2°, вдень +7°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
На автошляхах України сьогодні без опадів, завтра пройдуть дощі і сніг
У Луцьку завтра дощ. Температура повітря вночі +2°, вдень +7°. Вітер західний та південно-західний, до 6.0 м/с.
У Вінниці в середу очікується дощ. Температура вночі +2°, вдень +5°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +6°, вдень +11°, вітер мінливий, помірний.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі -1°, вдень +2°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють сніг з дощем. Температура вночі +1°, вдень +4°. Вітер південний і західний, до 6.8 м/с.
У Сімферополі малохмарно. Температура вночі +5°, вдень +7°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяє невелику хмарність, температура вночі -2°, вдень +4°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.
У Краматорську в середу без опадів, температура вночі -3°, вдень +4°, вітер мінливий, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -2°, вдень +4°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°