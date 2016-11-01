В Україні завтра пройдуть дощі, місцями зі снігом, на заході вдень до +12° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 2 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі зі снігом, на заході вдень до +12°.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі і сніг / УНІАН

У Києві завтра пройде сніг з дощем, вночі +2°, вдень +3°. Вітер південний і південно-західний, до 6,2 м/с.

У Львові 2 листопада злива, вночі +2°, вдень +7°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

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У Луцьку завтра дощ. Температура повітря вночі +2°, вдень +7°. Вітер західний та південно-західний, до 6.0 м/с.

У Вінниці в середу очікується дощ. Температура вночі +2°, вдень +5°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +6°, вдень +11°, вітер мінливий, помірний.

У Харкові у середу без опадів, температура вночі -1°, вдень +2°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють сніг з дощем. Температура вночі +1°, вдень +4°. Вітер південний і західний, до 6.8 м/с.

У Сімферополі малохмарно. Температура вночі +5°, вдень +7°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяє невелику хмарність, температура вночі -2°, вдень +4°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

У Краматорську в середу без опадів, температура вночі -3°, вдень +4°, вітер мінливий, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -2°, вдень +4°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

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