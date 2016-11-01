У Києві завтра пройде сніг з дощем, вдень до +3°

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 листопада у столиці пройде сніг з дощем, температура повітря вдень +3°.

У Києві завтра очікується сніг з дощем / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +2°.

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Вітер південний і південно-західний, до 6,2 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:51, а зайде в 16:30.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 2 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі зі снігом, на заході вдень до +12°.

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