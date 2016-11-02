В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями зі снігом, на заході температура до +12° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 2 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі зі снігом, на заході вдень до +12°.

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У столиці сьогодні сніг з дощем, вдень +3°. Вітер південний і південно-західний, до 5.4 м/с.

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У Львові 2 листопада злива, температура повітря вдень +7°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні пройде дощ. Температура повітря вдень +7°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу очікується сніг. Температура +5°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +11°, вітер південно-західний, до 7.5 м/с.

На заході до +12° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +2°, вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.

У Дніпрі сніг з дощем. Температура повітря +4°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +3°. Вітер північний та північно-західний, до 3.8 м/с.

У Краматорську в середу хмарно, вдень +3°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень +3°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

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