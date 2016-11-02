В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями зі снігом, на заході температура до +12° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 2 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі зі снігом, на заході вдень до +12°.
У столиці сьогодні сніг з дощем, вдень +3°. Вітер південний і південно-західний, до 5.4 м/с.
На автошляхах України сьогодні без опадів, завтра пройдуть дощі і сніг
У Львові 2 листопада злива, температура повітря вдень +7°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні пройде дощ. Температура повітря вдень +7°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу очікується сніг. Температура +5°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +11°, вітер південно-західний, до 7.5 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +2°, вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.
У Дніпрі сніг з дощем. Температура повітря +4°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +3°. Вітер північний та північно-західний, до 3.8 м/с.
У Краматорську в середу хмарно, вдень +3°. Вітер мінливий, слабкий.
В Україні оголосили штормове попередження на 2 листопада
У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень +3°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°