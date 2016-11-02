У Києві сьогодні пройде сніг з дощем, вдень до +3°

08:30, 2 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 2 листопада в столиці вдень до +3°, пройде сніг з дощем.

У Києві сьогодні пройде сніг з дощем / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг з дощем / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері +2°. Вітер південний і південно-західний, до 5.4 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:51, а зайде в 16:30.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 2 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі зі снігом, на заході вдень до +12°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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