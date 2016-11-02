Після землетрусу в Римі пошкоджено 150 будівель

09:35, 2 листопада 2016
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Після землетрусу, який стався 30 жовтня в центрі Італії, фахівці служби Цивільної оборони і співробітники пожежної служби виявили різні пошкодження в 150 будівлях.

Наслідки землетрусу в Італії / REUTERS
Наслідки землетрусу в Італії / REUTERS

Невеликі тріщини з'явилися, зокрема, у будівлях знаменитих римських музеїв - Галереї Боргезе і Палаццо Барберіні, а також приблизно в десяти базиліках, передає "РИА Новости" з посиланням на газету Corriere della Sera.

В Італії зафіксована нова серія підземних поштовхів

Також фахівці виявили тріщини на одному з римських мостів, а з одного житлового будинку евакуювали всіх мешканців після того, як на сходовому прольоті пожежники виявили серйозні пошкодження.

Мер міста Вірджинія Раджі заявила, що серйозних ушкоджень у Римі не зафіксовано.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,5 сколихнув центральну Італію вранці 30 жовтня. На думку експертів, він став продовженням сейсмічної активності, що почалася 24 серпня з підземного поштовху магнітудою 6,0 в районі міст Аматріче, Аккумолі і Аркуата.

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