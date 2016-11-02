Сильний шторм накрив Кіпр (відео)

У вівторок, 1 листопада, на Кіпр обрушився руйнівний шторм.

Reuters

Про це повідомляє Cyprus Mail.

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Найбільше від стихії постраждав район міста Ларнака, де сильний вітер і дощ призвели до обвалення дерев та відключення електроенергії. Місцеві жителі розповідають, що дощ підтопив численні будинки, а через вітер пошкоджені автомобілі.

Кілька автодоріг в Ларнаці затопило, їхати ними неможливо. Крім того, на одну з доріг зійшов зсув.

За офіційними даними, шторм пошкодив 21 будинок і близько 30 автомобілів.

Метеорологи повідомляють, що складні погодні умови будуть спостерігатися і в середу. Зокрема, посилиться вітер, тому власників невеликих човнів просять утриматися від виходу в море.

Нагадаємо, у селі Джунецері (біля міста Ланчхуті) на заході Грузії в результаті сильного вітру і злив постраждали кілька сімей.