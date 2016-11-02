Два вулкана на Камчатці викинули стовпи попелу на висоту 5,5 км

11:34, 2 листопада 2016
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Вулкани Ключевський і Шивелуч на Камчатці (РФ) викинули стовпи попелу на висоту до 5,5 км над рівнем моря кожен.

Два вулкана на Камчатці викинули стовпи попелу на 5,5 км / flickr.com Eugene Kaspersky
Два вулкана на Камчатці викинули стовпи попелу на 5,5 км / flickr.com Eugene Kaspersky

Про це повідомили в Камчатській групі реагування на вулканічні виверження Інституту вулканології, передає ТАСС.

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"Сьогодні вранці вулкан Ключевський викинув попел на висоту до 5,5 км над рівнем моря. Шлейф поширився у східному напрямку на 277 км. Вулкан Шивелуч викинув попіл також на 5,5 км над рівнем моря через декілька годин. Шлейф поширився на схід на 15 км", - йдеться в повідомленні.

На даний момент туристичним групам рекомендовано не організовувати маршрути поблизу вулканів.

Нагадаємо, вулкан Булусан на сході Філіппін у понеділок, 17 жовтня, викинув стовп попелу на висоту 1 кілометр.

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