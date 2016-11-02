Площа лісової пожежі в Джорджії перевищила 700 га
Площа лісової пожежі в американському штаті Джорджія перевищила 700 га.
Про це повідомляє 11alive.com.
Масштабна лісова пожежа в Колорадо знищила кілька будинків
З вогнем борються понад 50 пожежників. За прогнозами рятувальників, пожежа може горіти ще протягом декількох тижнів.
У той же час місцева влада запевняє, що пожежа не загрожує житловим будинкам.
Раніше повідомлялося, що пожежники не могли повністю контролювати поширення вогню, оскільки пожежа поширилася на віддалені ділянки лісу.
Crews literally fighting an uphill battle against large wildfire on Rocky Face pic.twitter.com/ETIY8SdyqX— Brandon Evans (@brandonevansnc9) October 31, 2016
Причина займання на даний момент невідома.
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