Площа лісової пожежі в Джорджії перевищила 700 га

Про це повідомляє 11alive.com.

Читайте також Масштабна лісова пожежа в Колорадо знищила кілька будинків

З вогнем борються понад 50 пожежників. За прогнозами рятувальників, пожежа може горіти ще протягом декількох тижнів.

У той же час місцева влада запевняє, що пожежа не загрожує житловим будинкам.

Раніше повідомлялося, що пожежники не могли повністю контролювати поширення вогню, оскільки пожежа поширилася на віддалені ділянки лісу.

Crews literally fighting an uphill battle against large wildfire on Rocky Face pic.twitter.com/ETIY8SdyqX