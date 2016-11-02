Площа лісової пожежі в Джорджії перевищила 700 га

12:14, 2 листопада 2016
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Площа лісової пожежі в американському штаті Джорджія перевищила 700 га.

Площа лісової пожежі в Джорджії продовжує збільшуватися / Reuters
Площа лісової пожежі в Джорджії продовжує збільшуватися / Reuters

Про це повідомляє 11alive.com.

Масштабна лісова пожежа в Колорадо знищила кілька будинків

З вогнем борються понад 50 пожежників. За прогнозами рятувальників, пожежа може горіти ще протягом декількох тижнів.

У той же час місцева влада запевняє, що пожежа не загрожує житловим будинкам.

Раніше повідомлялося, що пожежники не могли повністю контролювати поширення вогню, оскільки пожежа поширилася на віддалені ділянки лісу.

Причина займання на даний момент невідома.

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