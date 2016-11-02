На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +11°
У середу і четвер на українських дорогах пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на заході - до +11°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройдуть дощі і сніг. Температура +4°... +10°. Завтра на цьому маршруті температура до +10°, без опадів.
На трасі Київ - Ужгород синоптики прогнозують сніг і дощі, температура в дорозі +4° ... +10°. У четвер на цьому маршруті місцями очікуються опади, температура до +9°.
В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями зі снігом, на заході температура до +12° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +5°, пройде дощ зі снігом. Завтра на даному маршруті в Дніпропетровській і Донецькій областях очікуються опади, температура до +11°.
У напрямку Харкова пройдуть дощі і сніг. Температура в дорозі до +3°. 3 листопада на цьому напрямку практично без опадів, температура +6°... +9°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні дощ зі снігом, +4° ... +11°. За даним напрямком у четвер майже без опадів, температура до +9°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°