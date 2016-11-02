На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +11°

У середу і четвер на українських дорогах пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на заході - до +11°.

На автошляхах України пройдуть дощі і сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройдуть дощі і сніг. Температура +4°... +10°. Завтра на цьому маршруті температура до +10°, без опадів.

На трасі Київ - Ужгород синоптики прогнозують сніг і дощі, температура в дорозі +4° ... +10°. У четвер на цьому маршруті місцями очікуються опади, температура до +9°.

Читайте також В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями зі снігом, на заході температура до +12° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +5°, пройде дощ зі снігом. Завтра на даному маршруті в Дніпропетровській і Донецькій областях очікуються опади, температура до +11°.

У напрямку Харкова пройдуть дощі і сніг. Температура в дорозі до +3°. 3 листопада на цьому напрямку практично без опадів, температура +6°... +9°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні дощ зі снігом, +4° ... +11°. За даним напрямком у четвер майже без опадів, температура до +9°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.