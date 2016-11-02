На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +11°

13:00, 2 листопада 2016
809
0

У середу і четвер на українських дорогах пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на заході - до +11°.

На автошляхах України пройдуть дощі і сніг / УНІАН
На автошляхах України пройдуть дощі і сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройдуть дощі і сніг. Температура +4°... +10°. Завтра на цьому маршруті температура до +10°, без опадів.

На трасі Київ - Ужгород синоптики прогнозують сніг і дощі, температура в дорозі +4° ... +10°. У четвер на цьому маршруті місцями очікуються опади, температура до +9°.

В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями зі снігом, на заході температура до +12° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +5°, пройде дощ зі снігом. Завтра на даному маршруті в Дніпропетровській і Донецькій областях очікуються опади, температура до +11°.

У напрямку Харкова пройдуть дощі і сніг. Температура в дорозі до +3°. 3 листопада на цьому напрямку практично без опадів, температура +6°... +9°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні дощ зі снігом, +4° ... +11°. За даним напрямком у четвер майже без опадів, температура до +9°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5 У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5
Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео) Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото) Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото)
В Києві сьогодні сонячно, температура до +30° В Києві сьогодні сонячно, температура до +30°
США і Мексику накрили потужні повені (відео) США і Мексику накрили потужні повені (відео)
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
79 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Стрічка новин