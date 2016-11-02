У Києві через погіршення погодних умов дорожники працюють у посиленому режимі

Через погіршення погодних умов в Києві дорожники сьогодні, 2 листопада, працюють у посиленому режимі.

Через погіршення погодних умов дорожники працюють у посиленому режимі / УНІАН

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".

Зазначається, що фахівці дорожньо-експлуатаційних підприємств "Київавтодору" 2 листопада обстежують вулично-дорожню мережу і, в разі необхідності, проводять превентивну обробку дорожнього покриття для запобігання виникнення слизькості.

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Зокрема, обробку дорожнього покриття посипальними матеріалами здійснено на мостах через р. Дніпро та на ділянках вулиць зі складними умовами руху.

"Комунальна корпорація уважно стежить за ситуацією і, у випадку ускладнення погодних умов та збільшення опадів у вигляді мокрого снігу, задіює необхідну кількість техніки, щоб забезпечити безпечні умови руху по вулицях і дорогах столиці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 листопада в столиці вдень до +3°, пройде сніг з дощем.