У Києві через погіршення погодних умов дорожники працюють у посиленому режимі
Через погіршення погодних умов в Києві дорожники сьогодні, 2 листопада, працюють у посиленому режимі.
Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".
Зазначається, що фахівці дорожньо-експлуатаційних підприємств "Київавтодору" 2 листопада обстежують вулично-дорожню мережу і, в разі необхідності, проводять превентивну обробку дорожнього покриття для запобігання виникнення слизькості.
На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +11°
Зокрема, обробку дорожнього покриття посипальними матеріалами здійснено на мостах через р. Дніпро та на ділянках вулиць зі складними умовами руху.
"Комунальна корпорація уважно стежить за ситуацією і, у випадку ускладнення погодних умов та збільшення опадів у вигляді мокрого снігу, задіює необхідну кількість техніки, щоб забезпечити безпечні умови руху по вулицях і дорогах столиці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 2 листопада в столиці вдень до +3°, пройде сніг з дощем.
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +18°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+30°... +17°
-
Житомир+29°... +19°
-
Запоріжжя+32°... +19°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+30°... +20°
-
Кіровоград+31°... +18°
-
Луганськ+31°... +15°
-
Луцьк+29°... +16°
-
Львів+28°... +14°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+30°... +19°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+32°... +17°
-
Суми+28°... +16°
-
Тернопіль+28°... +17°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+32°... +20°
-
Хмельницький+28°... +18°
-
Черкаси+30°... +19°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+29°... +18°