У п’яти областях оголосили штормове попередження на 3 листопада

Завтра, 3 листопада, у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 2 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі зі снігом, на заході до +12°.