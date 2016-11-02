У п’яти областях оголосили штормове попередження на 3 листопада

14:47, 2 листопада 2016
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Завтра, 3 листопада, у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +11°

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. 

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 2 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі зі снігом, на заході до +12°.

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