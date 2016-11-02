Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,9.

Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно в 100 км на схід від міста Фіншхафен. Глибина залягання вогнища землетрусу становила 35 км.

Інформації про постраждалих і руйнування поки не надходило.

Нагадаємо, вранці 30 жовтня землетрус магнітудою 6,5 сколихнув центральну Італію. На думку експертів, він став продовженням сейсмічної активності, що почалася 24 серпня з підземного поштовху магнітудою 6,0 в районі міст Аматріче, Аккумолі і Аркуата.