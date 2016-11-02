Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус

16:01, 2 листопада 2016
582
0

Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,9.

Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У зоні останнього землетрусу в Італії земна поверхня просіла на 70 см

Епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно в 100 км на схід від міста Фіншхафен. Глибина залягання вогнища землетрусу становила 35 км.

Інформації про постраждалих і руйнування поки не надходило.

Нагадаємо, вранці 30 жовтня землетрус магнітудою 6,5 сколихнув центральну Італію. На думку експертів, він став продовженням сейсмічної активності, що почалася 24 серпня з підземного поштовху магнітудою 6,0 в районі міст Аматріче, Аккумолі і Аркуата.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз)
Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж) Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж)
Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео) Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео)
Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну
У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5 У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5
Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео) Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео)
В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта) В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
79 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Стрічка новин