Завтра в Україні практично без опадів, на півдні до +14° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 3 листопада в Україні практично без опадів, на півдні вдень до +14°.
У Києві завтра без опадів, вночі 0°, вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, до 6.5 м/с.
У Львові 3 листопада мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +4°. Вітер західний, свіжий.
У п’яти областях оголосили штормове попередження на 3 листопада
У Луцьку завтра дощ. Температура повітря вночі 0°, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 7.4 м/с.
У Вінниці у четвер без опадів. Температура вночі +1°, вдень +7°. Вітер західний, помірний.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +1°, вдень +10°, вітер мінливий, слабкий.
У Харкові у четвер пройде дощ, температура вночі 0°, вдень +7°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють дощ. Температура вночі -1°, вдень +9°. Вітер південний і південно-західний, до 8.0 м/с.
У Сімферополі малохмарно. Температура вночі +5°, вдень +14°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
Жителям Маріуполя обіцяють опади, температура вночі +3°, вдень +10°. Вітер південний і південно-західний, до 9.0 м/с.
У Краматорську у четвер пройде дощ, температура вночі +1°, вдень +9°, вітер мінливий, помірний.
У Сєвєродонецьку завтра дощ. Температура вночі +1°, вдень +9°. Вітер мінливий, до 7.5 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°