Завтра в Україні практично без опадів, на півдні до +14° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 листопада в Україні практично без опадів, на півдні вдень до +14°.

В Україні завтра практично без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі 0°, вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, до 6.5 м/с.

У Львові 3 листопада мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +4°. Вітер західний, свіжий.

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У Луцьку завтра дощ. Температура повітря вночі 0°, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 7.4 м/с.

У Вінниці у четвер без опадів. Температура вночі +1°, вдень +7°. Вітер західний, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +1°, вдень +10°, вітер мінливий, слабкий.

У Харкові у четвер пройде дощ, температура вночі 0°, вдень +7°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють дощ. Температура вночі -1°, вдень +9°. Вітер південний і південно-західний, до 8.0 м/с.

У Сімферополі малохмарно. Температура вночі +5°, вдень +14°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

Жителям Маріуполя обіцяють опади, температура вночі +3°, вдень +10°. Вітер південний і південно-західний, до 9.0 м/с.

У Краматорську у четвер пройде дощ, температура вночі +1°, вдень +9°, вітер мінливий, помірний.

У Сєвєродонецьку завтра дощ. Температура вночі +1°, вдень +9°. Вітер мінливий, до 7.5 м/с.

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