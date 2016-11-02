У Києві завтра без опадів, вдень до +6°

19:00, 2 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 3 листопада, у столиці без опадів, температура повітря вдень +6°.

У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri
У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +3°.

У п’яти областях оголосили штормове попередження на 3 листопада

Вітер західний та південно-західний, до 6.5 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:52, а зайде у 16:29.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада в Україні практично без опадів, на півдні вдень до +14°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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