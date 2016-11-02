Укргідрометцентр прогнозує в Україні на 3 листопада невеликий сніг і дощ
Український гідрометеорологічний центр прогнозує в Україні невеликий сніг і дощ на 3 листопада.
Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні до +14° (відеопрогноз)
Як прогнозують синоптики, 3 листопада в Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях пориви вітру 15–20 м/с. На решті території – вітер 7–12 м/с.
За даними Укргідрометцентру, завтра в Україні очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на Лівобережжі помірні опади, лише в північних і більшості центральних областей вдень без істотних опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3–8° тепла; у південній частині вночі 4–9°, вдень 9–14°.
У Києві вночі очікується невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів. Вітер 7–12 м/с, поривчастий. Температура вночі 1–3° тепла, вдень 5–7°.
У Київській області вночі невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів. Вітер 7–12 м/с, поривчастий. Температура вночі 0–4° тепла, вдень 3–8°.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°