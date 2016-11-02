Укргідрометцентр прогнозує в Україні на 3 листопада невеликий сніг і дощ

Український гідрометеорологічний центр прогнозує в Україні невеликий сніг і дощ на 3 листопада.

В Україні очікується невеликий мокрий сніг та дощ / УНІАН

Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Як прогнозують синоптики, 3 листопада в Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях пориви вітру 15–20 м/с. На решті території – вітер 7–12 м/с.

За даними Укргідрометцентру, завтра в Україні очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на Лівобережжі помірні опади, лише в північних і більшості центральних областей вдень без істотних опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3–8° тепла; у південній частині вночі 4–9°, вдень 9–14°.

У Києві вночі очікується невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів. Вітер 7–12 м/с, поривчастий. Температура вночі 1–3° тепла, вдень 5–7°.

У Київській області вночі невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів. Вітер 7–12 м/с, поривчастий. Температура вночі 0–4° тепла, вдень 3–8°.