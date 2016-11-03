В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +14° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 листопада в Україні практично без опадів, на півдні вдень до +14°.

Сьогодні в Україні практично без опадів / УНІАН

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, до 6.5 м/с.

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У Львові 2 листопада без опадів, температура повітря вдень +4°. Вітер західний, свіжий.

У Луцьку сьогодні пройде дощ. Температура повітря вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 7.4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер без опадів. Температура +7°. Вітер західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, можливий дощ, температура вдень +10°, вітер мінливий, до 3.6 м/с.

На півдні до +14° / УНІАН

У Харкові пройде дощ. Температура до +7°, вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень +14°. Вітер південний і південно-західний, до 7.1 м/с.

У Дніпрі дощ. Температура повітря +9°. Вітер південний і південно-західний, свіжий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощову погоду, температура вдень +10°. Вітер південний і південно-західний, до 9.0 м/с.

У Краматорську в четвер злива, вдень +8°. Вітер мінливий, помірний.

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У Сєвєродонецьку пройде дощ, температура вдень +8°. Вітер мінливий, до 7.5 м/с.

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